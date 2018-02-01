"Канопусы" проследят за безопасностью на Земле: уникальные кадры старта с Восточного

С космодрома Восточный успешно произвели третий запуск. Ракета-носитель "Союз" с 11 спутниками на борту стартовала в 5:07 по московскому времени. На этот раз система управления разгонного блока сработала без сбоев. "Фрегат" без проблем отделился от последней ступени ракеты и один за другим вывел космические аппараты на заданные орбиты. "Канопусы" — так назвали российские спутники наблюдения за поверхностью Земли — уже приступили к работе.

По технике безопасности космодрома Восточный наблюдать за пуском ракеты можно только с дистанции в несколько километров. Но зрители телеканала "Россия 1" увидели взлет так, как если бы находились прямо у стартового стола. Уникальная разработка инженеров ВГТРК — система камер, способная выдержать колоссальный перепад температур: от минус 30 градусов в момент ожидания до плюс 600 градусов, когда ракета стартует. Даже малейшая деталь не скроется от объектива.

Языки пламени вырываются из сопла. По ракете можно сверять часы. 5 часов 7 минут по Москве — время, когда для полета в космос открывается самый удобный коридор.

"Союз 2.1а" отправляется к звездам, чтобы решать вполне приземленные задачи. Вредные выбросы в атмосферу или открывшиеся очаги лесных пожаров — космические аппараты "Канопус-В" под номерами 3 и 4 оповестят землян об опасности. Похожие спутники уже есть на орбите, но чтобы система мониторинга могла охватить всю поверхность земли, группировку нужно наращивать.

Ракета улетела, но специалисты еще несколько часов находятся в напряжении. Идет ли "Фрегат" точно по курсу, информацию о состоянии разгонного блока собирают по всей траектории его движения. От космодрома до заполярных рубежей страны — сеть мобильных измерительных пунктов. Роскосмос подстраховался, чтобы исключить ошибки прошлого. В ноябре сбой в системе точно такого же "Фрегата" привел к утере головной части носителя.

Третий за всю историю космодрома пуск на Восточном — этот старт открывает перед ракето-космической отраслью страны новую высоту.