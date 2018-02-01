На фиолетовой ветке метро пассажир упал на рельсы

В четверг на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Причиной стало падение пассажира на пути, сообщается на странице московской подземки в Twitter.

8:25-8:30 Таганско-Краснопресненская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии из-за инцидента с пассажиром. Движение оперативно введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 1 февраля 2018 г.

В настоящее время движение по линии вошло в обычный график.

Уважаемые пассажиры! Очень просим — не заходите за ограничительную линию на платформе. Это вопрос безопасности. — Московское метро (@MetroOperativno) 1 февраля 2018 г.

О причинах и обстоятельствах ЧП не сообщается.