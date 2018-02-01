Чех Павел Францоуз стал лучшим вратарем января в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги назвала лауреатов января 2018 года в четырех номинациях. В их число попали вратарь Павел Францоуз, защитник Филип Ларсен и нападающие Александр Хохлачев и Рафаэль Бикмуллин.

В январе среди голкиперов не было равных стражу ворот челябинского "Трактора" Павелу Францоузу. Представитель Чехии одержал победу в пяти встречах из восьми, отразив 95,64 процента бросков при коэффициенте надежности 1,57 гола за игру.

Лучшим защитником стал Филип Ларсен из "Салавата Юлаева". В восьми матчах он набрал 7 очков, сделав шесть голевых передач и забросив одну шайбу. Ни одну из встреч он не закончил с отрицательным показателем полезности.

Форвард московского "Спартака" Александр Хохлачев был признан лучшим нападающим января. Ему удалось набрать 14 (6+8) очков в восьми проведенных играх. Это лучший показатель по итогам месяца.

Лучшим же новичком был признан нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Рафаэль Бикмуллин. 20-летний форвард в семи матчах набрал 4 (2+2) очка, не завершив ни одну встречу с отрицательным показателем полезности. В гостевой игре с нижегородским "Торпедо" Бикмуллин забросил свою первую шайбу в КХЛ.