В кемеровской школе ученик напал с ножом на девочку

В одной из кемеровских школ ученик ударил ножом девочку. Пострадавшая с легким ранением доставлена в больницу. Причины инцидента сейчас устанавливаются, на месте работают сотрудник полиции и отдела по делам несовершеннолетних, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

За последний месяц в российских школах произошло сразу несколько подобных инцидентов. Так, 15 января в школе №127 в Перми двое 16-летних подростков напали с ножами на учеников четвертого класса и учительницу. Всего пострадали 15 человек, 12 из пострадавших были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области на перемене подрались двое девятиклассников. Один из них ранил второго ножом.

19 января ученик девятого класса школы №5 города Улан-Удэ с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.