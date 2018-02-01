4 раз на 7 лет: Алиев будет участвовать в выборах президента Азербайджана

На предстоящих в октябре выборах президента Азербайджана правящая партия "Новый Азербайджан" выдвигает кандидатом действующего президента Ильхама Алиева, передает РИА Новости. Выборы запланированы на 17 октября.

Как заявил в четверг исполнительный секретарь партии Али Ахмедов, "наш кандидат — Ильхам Алиев. Я верю, что наша молодежь также внесет вклад в его победу на выборах".

В сентябре 2016 года в конституцию были внесены изменения, согласно которым президент Азербайджана будет избираться на семь лет.