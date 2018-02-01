На "Пушкинской" поезд метро снес голову девушке

На станции "Пушкинская" девушка погибла от удара поезда.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел около 08:25. Сейчас стали известны подробности. Как рассказал "Интерфаксу" представитель УВД столичного метрополитена Алексей Мышляев, девушка стояла на платформе за заградительной линией. Она наклонилась в тот момент, когда на станцию выезжал поезд. Девушка получила травму головы и позже скончалась.

Из-за произошедшего поезда на Таганско-Краснопресненской линии следовали с увеличенными интервалами. В настоящее время проводится проверка, изучаются записи с камер наблюдения. Информация об инциденте передана в прокуратуру на Московском метрополитене.

Пресс-служба Московского метрополитена обратилась к пассажирам с просьбой быть внимательными и не заходить за ограничительную линию на платформе, так как это вопрос безопасности.