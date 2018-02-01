В Пхенчхане официально открыли олимпийскую деревню Игр-2018

За восемь дней до открытия зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане состоялось официальное открытие олимпийской деревни, в которой будут проживать участники Игр-2018. В этих же зданиях разместятся и спортсмены-инвалиды, которые станут участниками Паралимпиады.

Комплексы олимпийских деревень расположены непосредственно в Пхенчхане, который возглавляет так называемый "горный кластер" зимних Игр, и в городке Каннын, где располагаются олимпийские объекты "прибрежного кластера", сообщает РИА Новости. В церемонии открытия олимпийской деревни приняли участие представители руководства оргкомитета Игр и МОК.

Деревня в Пхенчхане — это восемь жилых 15-этажных зданий, общая вместимость которых 3894 человеко-мест, и будет использован как для проживания спортсменов на Олимпийских играх, так и на Паралимпиаде. В Канныне деревня построена исключительно для Олимпиады: девять зданий 22-25 этажей вмещают 2717 человек.