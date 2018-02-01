России вернули победу в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Решение Спортивного арбитражного суда, удовлетворившего апелляцию 28 российских спортсменов, снова изменила расстановку в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр 2014 года, которые прошли в Сочи. Сборная России вернулась на первую строчку, сместив с нее норвежскую команду.

До известных событий, связанных с допинговым скандалом, наша команда возглавляла медальный зачет Олимпиады-2014, имея в копилке 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. После аннулирования Международным олимпийским комитетом результатов многих российских спортсменов в Сочи, хозяева турнира потеряли место в призовой тройке.

Сегодняшнее решение CAS оправдать 28 российских атлетов вновь вернуло сборную России на первую строчку медального зачета домашней Олимпиады. Теперь на счету россиян 11 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

На второй строчке расположилась сборная Норвегии (11 золотых наград, 5 серебряных и 10 бронзовых). Тройку призеров замкнула канадская команда (11, 5, 10).

Пока еще нет окончательного вердикта по нашим лыжницам Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко, а также биатлонистке Ольге Зайцевой. Однако, даже если Спортивных арбитражный суд признает их виновными в нарушении антидопинговых правил, это не повлияет на расстановку мест в медальном зачете.