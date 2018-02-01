Сотрудник сетевого магазина подрался с посетителем из-за телефона

Инцидент произошел в одном из магазинов торговой сети "Магнит". Конфликт между сотрудником супермаркета и пьяным покупателем, предположительно, завязался из-за того, что в руках нетрезвого мужчины по каким-то причинам оказался телефон работника "Магнита".

ЧП случилось в среду, 31 января, в одном из магазинов в городе Орск. Очевидцы попытались разнять дерущихся и сняли их на камеру.