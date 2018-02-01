МОК готов судиться с CAS по делу российских олимпийцев

Международный олимпийский комитет не исключает, что может подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который оправдал 28 из 39 российских олимпийцев, наказанных МОК пожизненным отстранением от участия в Олимпиадах с отменой результатов Олимпиады в Сочи.

МОК выступил с официальным заявлением по решению CAS, но не собирается реагировать слишком быстро. В документе на официальном сайте олимпийского ведомства говорится, что организация ждет мотивировочную часть решения Арбитража по каждому отдельному случаю и при необходимости может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.