ЦБ: санкции США в отношении госдолга России не повлияют на экономику

Американские санкции на госдолг РФ вызовут лишь краткосрочную волатильность, для финансовой стабильности России ограничения не будут иметь большого эффекта, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Она отметила, что эти риски в ЦБ РФ видели и раньше и оценивали их влияние при двух возможных сценариях: при запрете на покупку новых облигацией и при запрете облигаций уже выпущенных.

"Конечно, оба этих решения могут спровоцировать некоторую волатильность на рынке государственного долга, но на наш взгляд, даже если и будет первоначальная краткосрочная волатильность, рынки потом придут в равновесие", — сообщила Набиуллина.

Во вторник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые антироссийские санкции будут введены в ближайшем будущем.