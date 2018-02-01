Опубликовано видео ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников "Мосгортранса"

В сети размещены кадры аварии с участием автобуса, перевозившего сотрудников "Мосгортранса". ДТП произошло в минувшую среду, 31 января, на Ленинградском шоссе.

Около половины пятого утра водитель, управлявший автобусом, в салоне которого находились работники автотранспортного предприятия, не справился с управлением и врезался в бетонное разделительное ограждение.

На записи видно, что автобус могло занести из-за снега, скопившегося на проезжей части.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили 12 человек.

"Водитель перед выездом прошел обязательный медицинский осмотр. Он имеет четырехлетний стаж и за время работы на предприятии зарекомендовал себя добросовестным и дисциплинированным сотрудником", — рассказали РИА Новости в "Мосгортрансе".