"Формула-1" отказалась от появления грид-герлз на стартовой решетке

На этапах чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" больше не будет девушек, который сопровождают пилотов перед стартом заездов. Так называемые "грид-герлз" уходят в прошлое, так как их появление в гонках больше "не соответствует социальным нормам".

Владельцы "Королевских гонок", которые выкупили контрольный пакет акций "Ф-1" у Берни Экклстоуна, продолжают менять отдельные элементы шоу. Теперь они приняли решение отказаться от появления грид-герлз на стартовой решетке перед началом каждого Гран-при. Эта практика будет распространена и на гонки младших формульных серий, проходящих на автодроме в рамках уикенда "Формулы-1". Изменения регламента вступят в силу, начиная с сезона-2018.

"За последний год мы изучили ряд областей, которые, на наш взгляд, нуждаются в обновлении с целью в большей степени соответствовать нашему виденью "Формулы-1", — цитирует Спортс.Ru коммерческого директора "Ф-1" Шона Братчеса. – В то время как практика приглашения грид-герлз была одним из основных продуктов "Ф-1" на протяжении десятилетий, мы считаем, что данная традиция не идет в ногу с тем, в чем мы видим главные ценности "Ф-1".

По словам Братчерса, подиум с использованием симпатичных представительниц слабого пола "противоречит современным социальным нормам": "Мы также не считаем, что данная традиция подходит современной "Формуле-1" и ее болельщикам, как старым так и новым".