В "Геликон-опере" появилась комната Дмитрия Хворостовского

Церемонию открытия гримерки, где певец готовился к выступлениям, приурочили к третьей годовщине премьеры спектакля "Демон". В 2015 году Хворостовский специально прилетел в столицу из Лондона, чтобы исполнить партию в этой опере. Это стало его последним большим выступлением в Москве.

"В гримерке висят фотографии в нашей жизни театральной, когда он бывал тут, когда он выступал у нас, фотографии с нашими артистами. Там висят афиши наши совместные, фотографии его близких друзей. Он нас соединил, и он поселился у нас в театре навсегда", — рассказал генеральный директор, художественный руководитель театра "Геликон-опера", народный артист России Дмитрий Бертман.

Один экземпляр ключей от артистической комнаты символично передали родителям Дмитрия Хворостовского, а в рамках экскурсий по театру эту гримерку сможет посетить любой желающий. Знаменитый баритон, любимец публики ушел из жизни 22 ноября 2017 года. Ему было всего 55.