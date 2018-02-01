Лыжник Легков: пока не верю в реальность происходящего

Российский лыжник Александр Легков, оказавшийся в числе 28 спортсменов, полностью оправданных Спортивным арбитражным судом, заявил, что пока не готов поверить в реальность того, что произошло. Также он поблагодарил всех, кто поддерживал его все это время.

"Слишком много самых разных эмоций — и слезы, и радость, и облегчение, и обида, и опустошение. Но главное, наверное — счастье. Чувствую себя ребенком, у которого внезапно наступил день рождения. Очень хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал", — приводит слова российского лыжника РИА Новости.

Кроме того, он признался, что все это время продолжал тренироваться. "Не скажу, что все получалось, было не так просто заставлять себя работать, но я работал, выполнял тренерские задания как обычно", — заявил Легков.

Что касается его возможного участия в Олимпиаде в Пхенчхане, то пока он не готов сказать что-то определенное. "Не готов пока обсуждать дальнейшие шаги относительно возможного выступления в Пхенчхане, если вдруг эта перспектива окажется реальной. Я пока просто не в состоянии поверить в реальность того, что произошло", — признался российский спортсмен.

Напомним, что на Олимпиаде в Сочи Александр Легков стал олимпийским чемпионом на марафонской дистанции (50 км), а также серебряным призером в составе эстафеты.