Кот-клептоман из Новой Зеландии помешался на нижнем белье

Жителю Новой Зеландии Эду Уильямсу пришлось долго объяснять своей девушке, откуда у них на кровати взялось чужое нижнее белье. Возлюбленная Уильямса уже была готова его бросить, как вдруг загадка разрешилась. Оказалось, кот мужчины регулярно воровал исподнее у соседки пары, сообщает New Zealand Herald Focus.

Принадлежащий Уильямсу кот Мо предпочитает "охотиться" ночью. Его улов внушителен – за неделю питомец приносил домой до 40 предметов соседского нижнего белья, а также футболки, носки и даже боксерские перчатки.

Все находки кот бросал на самом видном месте – на крыльце или прямо на кровати хозяев.

Уильямс и его подруга почти две недели гадали, откуда чужое исподнее взялось у них дома, пока не увидели, как Мо бежит к дому с футболкой в зубах. Теперь житель Новой Зеландии почти каждое утро стучится к соседям, чтобы вернуть им украденные котом вещи. Те не злятся.