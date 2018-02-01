Путин поздравил Патриарха с 9-летием интронизации

Президент России Владимир Путин побывал в Храме Христа Спасителя. В день девятой годовщины интронизации Патриарха Кирилла президент встретился с Предстоятелем Русской православной церкви.

Глава государства поздравил Патриарха и подарил ему букет белых роз. Затем они провели беседу, в ходе которой обсудили прошедший Архиерейский собор.

"Поздравляю вас с этим и благодарю, что такое важное для общественной жизни страны мероприятие прошло, и прошло на таком уровне и с таким результатом. Спасибо вам большое", — сказал Путин.

Как сообщалось ранее, Патриарх попросил не дарить ему цветы и подарки по случаю интронизации, а потратить сэкономленные деньги на машину скорой помощи для больницы святителя Алексия.

Патриарх Кирилл был избран главой РПЦ 27 января 2009 года на Поместном Соборе, напоминает "Россия 24". Интронизация (или настолование) — торжественное богослужение, во время которого совершается возведение Предстоятеля на престол. Новоизбранного Патриарха облачают в патриаршие одежды и вручают ему патриарший посох.