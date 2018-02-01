Памфилова рассказала, как легально агитировать за бойкот выборов

Агитация за неявку на выборы могла бы иметь право на существование, если была бы выпущена легально зарегистрированным на выборах кандидатом. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, передает "Интерфакс".

Она уточнила, что если кандидат избирается, он зарегистрировался и из своего фонда оплачивает агитацию. "Это должно быть легально, чтобы это были не подметные листовки, фальшивые, да еще и за моей подписью", — сказала Памфилова журналистам.

По словам Памфиловой, может быть такой "интересный кандидат, сам себе противоречащий, специально зарегистрировавшийся, чтобы собрать избирательный фонд, официально оплатить листовки и напечатать призыв не ходить на выборы".

Глава ЦИК отметила, что у кандидата есть такое право, так как он легально зарегистрировался как кандидат, как кандидат-бойкот. "Это, может быть, такая экзотичная форма", — рассказала Памфилова.

"Это должно быть сделано не так, как делает наш великий, самый главный оппозиционер, — сказала Памфилова. Ничего лучшего, чем выпускать фальшивые листовки за моей подписью. Я считаю, что это низко и мелко".

Она подчеркнула, что должен быть не левый тираж, а легально оплаченный материал.