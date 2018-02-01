МОК подтвердил, что не пригласит оправданных россиян на Игры-2018

Международный олимпийский комитет опубликовал очередное заявление, в котором высказывается позиция МОК по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов об аннулировании результатов Игр-2014.

"МОК принял решение CAS с удовлетворением – с одной стороны и с разочарованием – с другой", — цитирует документ МОК Чемпионат.Ru. По мнению ведомства Томаса Баха, подтверждение нарушений антидопинговых правил для 11 спортсменов из-за манипуляций с их образцами ещё раз свидетельствует о существовании систематических манипуляций в антидопинговой системе на Олимпийских играх в Сочи.

"С другой стороны, МОК очень сожалеет, что члены комиссии не использовали доказанного существования систематических манипуляций в антидопинговой системе в других 28 случаях. Решение CAS не означает, что оправданные 28 спортсменов будут приглашены на Игры", — сказано в пресс-релизе МОК.