Военная авиация будет базироваться на острове Итуруп

Авиация российских Воздушно-космических сил сможет базироваться на аэродроме на острове Итуруп. Соответствующий документ, подписанный главой правительства Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте правовой информации. Теперь эта взлетно-посадочная полоса перешла в категорию совместного пользования, то есть там будут размещаться и гражданские, и военные самолеты.

Напомним, что в ноябре 2016 года российские вооруженные силы развернули на Итурупе и соседнем Кунашире береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Еще раньше, в 2015 году, там появились системы ПВО "Тор-М2У".

Итуруп – это часть Курильской гряды. Российский флаг на нем поднялся в 1807 году, однако в 1855 году остров перешел под контроль Японии. Пока в 1945 году он не вернулся обратно в состав СССР, а потом и России. Между тем Страна восходящего солнца до сих пор претендует на Итуруп.