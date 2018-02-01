Евгений Малкин: россиян могут засудить на Олимпиаде

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгений Малкин поделился ожиданиями от Олимпиады в Южной Корее. По его словам, в Пхенчхане представителей российской сборной могут засуживать. Особенно в таких видах спорта, как хоккей и фигурное катание.

Знаменитый российский хоккеист признался, что ничего позитивного вокруг Олимпиады в Южной Корее он не видит. "Для меня самое главное, чтобы эта история поскорее закончилась. Ну а МОК постоянно вводит новые правила", — цитирует Малкина "Советский спорт".

"Что меня на самом деле пугает – наших спортсменов могут засуживать. Остались такие виды, как хоккей, где на ход матча может повлиять решение арбитра. В фигурном катании сняли баллы, и все перевернулось. А в хоккее один неверный свисток – и поражение", — добавил спортсмен.

Малкин считает, что тяжелее всего российским олимпийцам придется во время Олимпиады. "Вот увидите, как даже волонтеры станут ходить за нашими ребятами, будут следить за каждым их шагом. Все это будет выводить из себя. И держаться в первую очередь призываю наших девушек. Посмотрите, кто в фигурном катании выступает. Совсем маленькие девчонки! Они нежные, психика не очень крепкая", — заявил хоккеист.