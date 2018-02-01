Многодетная мама из Красноярска закопала чемодан, чтобы попасть на рейс "Победы"

Курьезный случай произошел в аэропорту Красноярска: многодетная мама, журналист и исполнительный директор фонда Астафьева Дарья Мосунова была вынуждена закопать свой чемодан в ближайшем лесу, чтобы успеть на конференцию в Екатеринбург и свадьбу к брату. К такому приключению Дарью вынудили новые правила авиакомпании-лоукостера "Победа".

5 ноября в России вступили в силу новые правила провоза ручной клади. Изменения, внесенные в Федеральные авиационные правила, коснулись максимального веса ручной клади – с 10 килограммов он сократился до 5. Кроме ручной клади, на борт самолета по-прежнему можно взять ряд предметов сверх нормы, гласят новые нормы.

На своей страничке в Facebook Дарья рассказывает, что еще в ноябре была шокирована новыми порядками, когда так же летала "Победой": тогда, по ее словам, не разрешили пронести на борт даже детский рюкзачок с игрушкой. "За месяц у "Победы" все переменилось, — отмечает пассажирка. — Теперь за легкий чемодан надо заплатить. Но в салон можно взять сумку".

В этот раз Дарья летела "Победой" на конференцию и свадьбу, "в чемодане — красивое платье и костюм". Билет был куплен еще в октябре, однако никаких уведомлений об изменениях в правилах от авиакомпании не поступило. В итоге женщина в аэропорту, проходит регистрацию на рейс, авиакомпания требует доплатить за чемодан. "Наличных нет. Карточка не срабатывает. А фиг с ним, с чемоданом, — решает Дарья. — Я надеваю все наряды на себя и, как Винни-Пух, бегу в лес. В лесу, в минус 40, копаю варежками яму и зарываю чемодан. Бегу обратно и с книжками Астафьева прохожу контроль. Женщины недоверчиво смотрят на мою напряженную полноту))".

Женщина благополучно улетела, выступила на конференции, "брата женила". "Но переживания, как там мой красный чемоданчик в лесу, в тайге, гложут, — продолжает женщина. — Звоню моему легендарному грибнику, Наташе Ризоевой, и на следующее утро она находит чемодан в снегу, в стуже , в минус 38, напугав медведей и писающих таксистов. Вот это я понимаю, друг!".

История Дарьи вызывала небывалый резонанс в соцсетях и СМИ. Вот лишь несколько комментариев из Facebook.

Людмила Трусило: "Вот это да!!! Вот это творческий подход! Даша, я бы даже не додумалась до такого".

Татьяна Золотарева: "Даша, слезы от смеха застилают глаза! Представляю картину!"

Марина Фридман: "Хорошо что она выкопала именно ваш чемодан.. Мало ли что там еще закопано с такими-то правилами)".

Rovda Oleg: "Представил Дашу в платье в лесу среди снега что то роет:)) Все звери сразу подумали: Белоснежка ищет подснежники:)))".

Алёна Темерова: "Ситуация — трэш, особо Наташе Ризоевой респект ))) Мне б такая просьба приди — посчитала бы за спам".

Olesya Ushakova: "Даааааааашааааааа, я ржу весь день!!!! Мир должен знать героев! Сибириряки отчаянные!".

Тем временем, по окончании конференции и, очевидно, перед вылетом обратно той же авиакомпанией, Дарья запостила вот такое сообщение мужа: "Даша. Я тебя очень прошу — багаж не зарывай, бомжей не корми, к пьяным не приставай. Веди себя как нормальная женщина. Да, в победе не танцуй. Встречаю. Муж". И приписала: "Грустно-то обычной быть))", вызвав еще больше откликов и восторгов в комментариях. В частности, было отмечено, что Дарья — настоящая героиня Красноярска, и хорошо бы эту историю экранизировать.

Сама героиня истории никого не обвиняет и не просит никаких компенсаций. "Но я — лох. И я не прочитала правила новые полета", — признает она.