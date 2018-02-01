В Париже открылся публичный дом с резиновыми проститутками

В конце января в Париже открылся первый публичный дом, в котором живых проституток заменили резиновыми куклами, передает РИА Новости.

Заведение расположено в XIV округе французской столицы. Узнать точный адрес, можно только заказав услугу. Посетителю публичного дома предлагают выбрать одну из трех кукол — Софию, Лили или Ким. У них разный рост (от 1,45 до 1,61 метра) и внешность — есть западная, азиатская и латиноамериканская. На сайте размещены фотографии кукол, чтобы клиент мог сделать выбор.

В 2016 году во Франции был принят закон, предусматривающий наказание для клиентов проституток. Так, те, кто приобретает секс-услуги, рискует получить штраф в размере 1,5 тысячи евро. При этом, если однажды оштрафованный обратится к проституткам снова, сумма штрафа может вырасти до 3,5 тысячи евро.

Во Франции ранее действовало законодательство, по которому достигшие 18 лет граждане могли получать и оказывать услуги сексуального характера за плату, но публичные дома находились под запретом с 1946 года. Сутенерство было также запрещено.