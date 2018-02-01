С улицы - прямо в кино: от дворовых драк Романа Мадянова спас "привод" к Данелии

В кинофильмы Роман Мадянов "прыгнул" еще в детстве. Причем, прямо с улицы. В детстве он был известным в округе драчуном, и чтобы спасти его и брата от влияния улицы, отец, который работал в телецентре Останкино, взял мальчишек однажды с собой.

Там и произошло его знакомство с легендарным режиссером Георгием Данелия. Так и вышло, что уже в 9 лет он получил свою первую главную роль в фильме "Совсем пропащий".

К моменту окончания школы он уже снялся в десяти фильмах, но когда пришел поступать в театральный вуз, то в приемной комиссии Роману вынесли вердикт: нет ни юмора, ни темперамента.

Роман предпринял еще несколько попыток поступить и, наконец, его взяли в ГИТИС. Правда, художественному руководителю курса пришлось дать слово, что до четвертого курса он не будет сниматься в кино.

Затем был довольно долгий период, когда ролей не было не только из-за данного обещания, так что, как честно признается Мадянов, он начал пить. Но с помощью близких – прежде всего, благодаря жене Наташе – он нашел в себе силы признать, что это – болезнь, и взял себя в руки.

Об этих непростых моментах жизни, а также о том, чем ему и жене помогла в свое время Наталья Гундарева, как он переживал уход брата, что думает о нем как об актере Никита Михалков, Роман Мадянов рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".