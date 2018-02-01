Меган Маркл собирается нарушить многовековые традиции королевской свадьбы

Меган Маркл собирается нарушить многовековые традиции королевской свадьбыЧитайте нас в Telegram
36-летняя невеста принца Гарри, американская актриса Меган Маркл, собирается нарушить многовековые традиции королевских свадеб в Британии. Иностранка собирается произнести речь на собственной свадьбе. Как ни странно, такой привилегией женщины, выходящие замуж за принцев или герцогов, не обладают, сообщает Huffington Post.
"Исторически на королевских свадьбах от имени невесты речь произносит ее отец, а высказаться сами могут лишь жених и свидетель с его стороны. Если Меган захочет выступить на собственной свадьбе, это, безусловно, пойдет вразрез устоявшимся правилам", — заявили представители королевского дворца.
Впрочем, родственники принца Гарри не собираются вставать на пути у Маркл.
"Нам давно не хватало свежего воздуха. Никто не против изменений. Мы поддерживаем решение Маркл", — отметили представители царственной семьи.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится в Виндзорском замке 19 мая. Ранее сообщалось, что это бракосочетание принесет Британии около полумиллиона фунтов стерлингов. Торжественное событие должно увеличить приток туристов в Соединенное королевство.
О помолвке принца Гарри с Меган Маркл стало известно 27 ноября 2017 года.
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