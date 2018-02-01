У стен Кремля покажут фотолетопись победы под Сталинградом

"Выстоять и победить!" Историческая фотовыставка в честь 75-летия окончания Сталинградской битвы открывается на Никольской улице. Москвичи увидят бесценные кадры фотолетописи, сделанные военными корреспондентами во время ожесточенных сражений на Волге.

— Событие очень важное, очень знаковое. Это важно хотя бы потому, что способствует популяризации истории.

Эти черно-белые фотографии, карты, схемы и плакаты — словно свидетели тех страшных и трагических событий Великой Отечественной, напоминание каждому случайному прохожему о героическом подвиге советского народа.

"Выстоять и победить!" — уличная выставка прямо у стен Кремля. Десять внушительных стендов на Никольской улице в хронологическом порядке, шаг за шагом, знакомят с основными этапами битвы за Сталинград. Уникальные кадры, сделанные военными корреспондентами, годами хранились в фондах Государственного исторического музея. Многие фотографии опубликованы впервые.

"Первые экспедиции по поиску экспонатов, свидетельств — они отправились на поля сражений сразу после Московской битвы. Естественно, такое же происходило и после сражения в Сталинграде, хотя появляться в городе в те времена было крайне опасно, город был заминирован", — говорит директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

200 дней и ночей кровопролитных боев на берегах Дона и Волги, редкие минуты затишья, тяжелая жизнь мирного населения в осажденном городе, разрушенный, но непокоренный Сталинград. Все это передают бесценные кадры фотохроники.

Это сражение стало одним из переломных моментов в ходе Второй мировой и одним из самых кровавых в истории человечества. С обеих сторон потери составили порядка двух миллионов солдат, тысячи танков, самолетов и орудий. Красная Армия не только выдержала натиск врага: войска генерала Паулюса взяли в кольцо и уничтожили.

"Наверное, это была самая страшная битва в истории, победа в которой ознаменовала коренной перелом войны. После этого у нацистов не было крупных побед", — говорит исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

Посетить галерею под открытым небом любой желающий сможет до 28 февраля. Кадры фотолетописи доступны и на сайте Исторического музея.