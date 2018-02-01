На Ставрополье акушерка вымогала у роженицы деньги за ненужную операцию

На Ставрополье акушерка вымогала у роженицы деньги за ненужную операциюЧитайте нас в Telegram
Акушера-гинеколога ставропольской больницы поймали на вымогательстве у ждущей ребенка женщины 15 тысяч рублей за экстренную операцию, в которой, как оказалось, не было необходимости, сообщило региональное управление СКР. Отец роженицы обратился к полицейским, а те снабдили его скрытой камерой.
Местом действия стала Новоалександровская районная больница, 65-летняя сотрудница которой решила подзаработать — на приеме она заявила пациентке, что требуется кесарево сечение, дабы сохранить ребенка, но тут же уточнила, что операция эта платная.
"15 тысяч? Ну это конечно не рынок, чтобы торговаться, но это сумма такая для нас неподъемная. У меня пенсия-то всего 9956 рублей. А если сейчас не полную сумму, а потом еще чуть-чуть?" — вступил в переговоры с акушеркой отец женщины.
Врач напомнила, что в Ставрополе за такую же операцию просят 35 тысяч рублей, но быстро согласилась и на 13 тысяч рублей. После получения денег она отправила пенсионера к анестезиологу, а сама отправилась в кабинет, где ее и задержали.
Медобследование показало, что никакого оперативного вмешательства пациентке не требовалось, так что на подозреваемую завели уголовное дело по статье "Мошенничество", максимальная санкция которой — шесть лет лишения свободы.
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