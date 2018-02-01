"Отключившийся" водитель BMW устроил массовое ДТП на МКАД

Регистраторы запечатлели момент аварии с участием пяти машин, произошедшей вечером в минувший вторник, 30 января, на МКАД в районе Строгино.

На записи видно, как автомобиль BMW, ехавший в пробке, разогнался и врезался в легковушку, двигавшуюся перед ним. После этого легковушка не остановилась, а набрала скорость и протаранила еще три транспортных средства.

"Водитель BMW отключился по неизвестным причинам. Пострадали пять машин, включая виновника", — рассказал пользователь, разместивший ролик в сети.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.