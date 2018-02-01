Флот США получил "Морского охотника"

Испытания дрона-охотника за подводными лодками Sea Hunter завершены, и его передают флоту США. Об этом сообщает управление перспективных проектов Минобороны DARPA. Разработчик уточняет, что завершил свою часть проекта. А доделывать беспилотник и ставить его на вооружение будут уже специалисты Научно-исследовательского управления американских ВМС.

Из открытых источников известно, что работа над проектом Sea Hunter, или "Морской охотник", началась в 2010 году. Через шесть лет первый опытный образец вышел в море. Он построен по схеме "тримаран" для большей устойчивости. Длина беспилотного корабля – 40 метров, водоизмещение – 135 тонн. Максимальная скорость – более 50 километров в час, или около 27 узлов.

Дрон оснащен двумя дизельными двигателями, а дальность автономного похода достигает 19 тысяч километров. То есть Sea Hunter способен находиться в море достаточно долго. Причем экипаж ему не нужен вообще, робот может самостоятельно двигаться по намеченному маршруту, замечать другие корабли и уклоняться от столкновения с ними. Хотя небольшая рубка для людей у него все-таки есть.

Основное назначение Sea Hunter – патрулирование морских границ и поиск подводных лодок, в том числе и почти бесшумных дизель-электрических. Теоретически он сможет и атаковать субмарины, однако о вооружении робота пока ничего не известно.