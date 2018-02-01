Обрушение лесов на людей: виноват начальник участка

Обрушение строительных лесов в переходе у метро "Улица 1905 года" произошло по вине начальника участка. О первых результатах проверки сообщил вице-мэр Москвы Пётр Бирюков. По его словам, конструкции были возведены с нарушением правил, поэтому не выдержали тяжести снега и обвалились прямо на пешеходов. Пятеро пострадали.

Начальник участка уже отстранён от работы, кроме того, будут проверять действия руководства "Гормоста", которое допустило проведение работ с нарушением технологий.

ЧП произошло вечером 30 января в час пик, когда людей в переходе было очень много. Спасатели практически сразу вытащили пострадавших, но пятерым понадобилась медицинская помощь.