Сергей Устюгов: понял, что надо бороться до конца

Лыжник Сергей Устюгов, не получивший приглашения от Международного олимпийского комитета на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, признался, что решение Спортивного арбитражного суда оправдать его коллег по сборной дало ему новые силы для борьбы с произволом.

"Добро всегда побеждает зло, эмоции переполняют меня. Я восхищаюсь всеми ребятами, сумевшими пройти через все это, я был свидетелем, как они сражались, тренировались, пытались мотивировать себя на результат, когда шансы на справедливость таяли с каждым днем, когда от них мало что зависело, когда оставалось только надеяться и верить", — написал в своем Instargam спортсмен.

"За эту неделю я сам оказался в их положении и, честно вам скажу, почти опустил руки, но сегодня я понял, что надо бороться до конца", — добавил Устюгов.