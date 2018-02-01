Генерал Младич может умереть в ближайшие дни

Здоровье экс-командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича резко ухудшилось. Он может умереть в ближайшие дни, предупреждает адвокат генерала Драган Иветич.

Адвокат Младича заявил, что предоставляемое Международным трибуналом по бывшей Югославии лечение – это игра в русскую рулетку не с одной, а с многими пулями в барабане. Риск смерти обвиняемого повысился в шесть раз, добавил Иветич. По его мнению, генерал должен быть срочно госпитализирован, сообщает ТАСС.

"Накануне нового года у Ратко Младича были сербские врачи, которые привели освидетельствование, — рассказал член комитета Госдумы по безопасности, глава "Российского общественного комитета в защиту генерала Младича" Павел Дорохин. — Они констатировали, что состояние его здоровья ухудшилось, началось отмирание клеток мозга, практически отказала правая рука".

При этом сербские врачи настаивали на срочной госпитализации Радко Младича и проведении ему полноценного лечения в Сербии.

"Младич борется благодаря своей энергии и силе воли", — считает депутат Дорохин.

Гаагский трибунал по бывшей Югославии в ноябре 2017 года признал Радко Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения. В том числе Младич признан ответственным за геноцид боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. На этом основании Младич был приговорен к пожизненному заключению.

На обжалование приговора дается 4 месяца. Сын генерала заявил, что защита подаст апелляцию на приговор трибунала. Но поскольку основная работа трибунала завершена, то рассмотрение ряда апелляций передано Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов, поясняет "Интерфакс".