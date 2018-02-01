Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"

В субботу, 17 февраля, в Большом зале Консерватории, один из старейших симфонических оркестров России, — Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана – представляет уникальный проект "Сотворение мира".

В этот вечер Большой зал консерватории превратится в Райский сад и сказку о сотворении мира. Дирижер станет художником, который создаст сказочную историю на большом холсте, в роли которого выступит сцена. Из карандашных набросков родится объемная, насыщенная цветами картина: солнце, деревья, птицы и звери станут героями не только сценического полотна, но и всего концерта.

"Сотворение мира" — вершина творчества, которая принесла композитору Францу Йозефу Гайдну головокружительный успех. Первая светская оратория на немецком языке, ее называют "живописной книгой в картинках для взрослых" и "гимном красоты".

В концерте примет участие Государственный академический Московский областной Хор имени Кожевникова — один из старейших прославленных коллективов России – и Хор Академии хорового искусства имени Попова, первое в истории высшее учебное заведение вокально-хорового искусства. Дирижер – Феликс Коробов. Солисты: Светлана Москаленко (сопрано), Дарья Зыкова (сопрано), Сергей Радченко (тенор), Даниил Чесноков (бас).

Московский государственный академический симфонический оркестр основан в 1943 году. Мировую известность коллектив приобрел под управлением Павла Когана, возглавляющего МГАСО с 1989 года. За этот период оркестр выступал более чем в 50 странах мира.

Начало концерта – в 19:00, 17 февраля суббота, Большой зал Консерватории.