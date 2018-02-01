Александр Поветкин назвал имя своего следующего соперника

Российский боксёр супертяжелого веса Александр Поветкин сообщил журналистам, что свой следующий бой проведет против британского спортсмена Дэвида Прайса. Как сообщает телеканал Russia Today, бой пройдёт в Кардиффе в андеркарде крупного атлетического шоу, в котором примут участие звезды бокса.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее президент Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман заявлял, что его организация надеется организовать поединок между Поветкиным и чемпионом WBC в тяжёлом весе американцем Деонтеем Уайлдером. Но, видимо, время для этого боя пока не пришло.

Центральным событием вечера бокса в столице Уэльса станет бой между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) британцем Энтони Джошуа и чемпионом Всемирной боксёрской организации (WBO) новозеландцем Джозефом Паркером.