"Чемодан - вокзал - Мальдивы": Порошенко припомнили отдых за полмиллиона долларов

У здания администрации президента Украины сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили 1 февраля провели акцию "Чемодан-вокзал-Мальдивы", воссоздав в театрализованной форме отдых Петра Порошенко во время новогодних каникул на этом фешенебельном курорте.

"Мы показали, как президент воюющей страны отдыхает на Мальдивах за 14 миллионов гривен (около 500 тысяч долларов) семь дней. А в это время ребята гибли в окопах", — говорит одна из активисток.

Участники акции развернули плакат с изображением пляжа и океана, на фоне которого провели представление. Они пришли в шортах, майках и купальниках, некоторые — в ластах, с масками и трубками для ныряния, надувными матрацами и бассейнами.

Люди скандировали: "Чемодан-вокзал-Мальдивы", "Порошенко, прочь", "Отставка, отставка". Видео этой акции Саакашвили разместил у себя в "Фейсбуке".

Несколько десятков правоохранителей наблюдали за ходом акции и не препятствовали ее участникам. Акция была непродолжительной, она прошла без нарушений общественного порядка, сообщает РИА Новости.

Ранее украинские СМИ сообщили, что отдых с семьей на Мальдивах, где Порошенко был под чужой фамилией, обошелся ему как минимум в полмиллиона долларов США. После того, как эта информация появилась в украинской передаче "Схемы", журналист Михаил Ткач, который ее обнародовал, сообщил об угрозах в его адрес.