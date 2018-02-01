Бразилец Ари окончательно стал "железнодорожником"

Бразильский форвард Ари, права на которого принадлежали футбольному клубу "Краснодар", не вернется в столицу Кубани. С февраля прошлого года южноамериканец выступает за "Локомотив" и московская команда решила окончательно выкупить его трансфер.

Ари играл в составе "железнодорожников" на правах аренды и в прошлом сезоне помог "Локо" выиграть Кубок России, напоминает "Спорт сегодня". Теперь 32-летний бразилец будет выступать в составе лидеров чемпионата страны по меньшей мере еще полтора года, сообщает Sport24. Правда, первую половину сезона-2018 Ари пропустил из-за серьезной травмы.