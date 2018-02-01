Софьян Ханни: не смог отказаться от предложения "Спартака"

Футболист Софьян Ханни, перешедший недавно в московский "Спартак", рассказал об интересе к своей персоне со стороны клуба английской Премьер-лиги "Бернли". Алжирский полузащитник объяснил, почему предпочел российскую команду, признавшись, что очень счастлив переходу в стан "красно-белых".

"Любой игрок мечтает выступать в премьер-лиге, но "Спартак" был заинтересован во мне больше, чем "Бернли". Его предложение было более конкретным. Это было предложение, от которого нельзя отказаться. Я очень счастлив", — цитирует Ханни "Спорт-экспресс".

На вопрос, не поменял ли Софьян решение перейти в "Спартак" после хет-трика в матче между "Андерлехтом" и "Стандартом", он ответил, что дал слово "Спартаку" еще до игры, в которой забил три мяча.

Напомним, что 27-летний алжирец, выступавший ранее за бельгийский "Андерлехт", подписал контракт с "красно-белыми" сроком на 3,5 года. За "Спартак" Ханни будет играть под 30-м номером.