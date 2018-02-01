Вирусный ролик с моющейся крысой может быть фейком

В Сети стало популярным видео, в котором запечатлено, как стоящая на двух лапах крыса моется в раковине, обмазываясь мылом, словно человек. Пока многие умиляются забавному ролику, эксперты считают, что смешного в нем мало и автор видео лукавит.

Разлетевшийся по соцсетям ролик снял житель Перу Хосе Корреа, сообщает Metro. По словам мужчины, он обнаружил моющуюся мышь по дороге в ванную. Корреа заявил, что прежде он ничего подобного не видел.

Менее, чем через минуту после того, как перуанец включил камеру на телефоне, мышь убежала.

Биологи считают, однако, что мышь вовсе не моется, а Корреа, скорее всего, лукавит, сообщает Gizmodo.

"Мыши умываются с помощью языка и зубов. Лапы для этого они как правило не используют. Судя по этому ролику, грызуна специально намазали мылом, и он пытается от него избавиться, так как оно явно причиняет животному дискомфорт", — заявил исследователь из Хельсинкского университета Туомас Айвело.