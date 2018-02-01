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Мозг человека и животных 31 минута назад

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1 февраля 201816:24 Юлия Воробьёва

Травма головы может спровоцировать развитие деменции даже через 30 лет

Даже через 30 лет после получения травмы головы вероятность возникновения деменции остаётся повышенной на 25%.
Фото Global Look Press.

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Даже небольшая травма головы увеличивает возможность возникновения деменции (приобретённого слабоумия), и этот риск сохраняется на протяжении десятков лет. К такому заключению пришли шведские исследователи Анна Нордстрём (Anna Nordström) и Петер Нордстрём (Peter Nordström) из Университета Умео.

Медикам известно, что черепно-мозговая травма (ЧМТ), полученная в результате аварии, во время занятий спортом или просто по неосторожности, повышает риск развития деменции. Однако новое исследование доказывает, что этот риск не снижается с течением времени и продолжает преследовать человека.

Логично также, что степень риска напрямую связана с тяжестью травмы, добавляет профессор Нордстрём. Так, после более тяжёлых и множественных повреждений возможность развития слабоумия сохраняется на протяжении 30 лет.

Ранее исследователи уже изучали (в основном на примере профессиональных спортсменов), как ЧМТ может повлиять на память и мышление. Они выяснили, что повреждения могут быть связаны не только с деменцией, но и, к примеру, с развитием хронической травматической энцефалопатии (chronic traumatic encephalopathy), а также дегенеративных болезней мозга.

В новой работе шведы изучили данные 3,3 миллиона человек в возрасте от 50 лет. Масштабная работа началась ещё в 2005 году.

Из этой группы специалисты выделили 164 тысячи человек, у которых были повреждения головного мозга – настолько серьёзные, что им пришлось обращаться за медицинской помощью. Травмы у участников случались в разное время – с 1964 по 2012 год, так что исследователи смогли изучить долгосрочные последствия.

Кроме того, команда проанализировала данные 163 тысяч людей, которым был поставлен диагноз деменция в течение периода исследования. Данные каждого из участников этих двух групп эксперты сопоставляли с информацией о пациентах из контрольной группы (последние были здоровы).

Была также и третья экспериментальная группа – в неё вошли 47 тысяч пар братьев и сестёр, из которых только у кого-то одного случилась травма головы (а второй или вторая нужны были для сравнения работы мозга).

Результаты показали, что в течение первого года после травмы риск развития деменции у пациентов был повышен примерно в четыре-шесть раз. Затем он снижался, однако к норме здорового человека так и не возвращался.

В целом, риск развития приобретённого слабоумия был увеличен примерно на 80% в течение среднего периода наблюдения – 15 лет. И даже через 30 лет после получения травмы головного мозга вероятность возникновения деменции была на 25% выше.

Авторы также отмечает, что риски были одинаково высоки как у мужчин, так и у женщин.

Эксперт по проблемам нарушения памяти невролог Дэниэл Кауфер (Daniel Kaufer) из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США), не принимавший участия в этом исследовании, заявляет, что медикам, да и самим людям нужно более серьёзно относиться к черепно-мозговым травмам и рискам, которые они несут.

По его мнению, эта работа наглядно демонстрирует, что травмы головы требуют большего внимания и изучения. Речь идёт не только о краткосрочных последствиях, вроде беспокойства о том, сможет ли спортсмен участвовать в ближайшем матче. Речь о долгосрочных рисках развития когнитивных нарушений, говорит Кауфер.

Так же, как врачи следят за повышенным кровяным давлением или высокими уровнями холестерина, они должны следить и за последствиями ЧМТ. Иными словами, изучение рисков и методов наблюдения за пациентами требуется систематизировать, считает невролог.

Исследователи напоминают о том, что людям следует по возможности избегать занятий, которые могут привести к травме головы, а также помнить о мерах предосторожности – например, надевать шлем при катании на мотоцикле. Кроме того, родителям рекомендуется уделять больше внимания безопасности детей.

Научная статья по итогам масштабной работы шведских учёных опубликована в издании PLoS Medicine.

Кстати, ранее исследователи выявили необычную связь между травмой головы и повреждением кишечника. Кроме того, российские биологи нашли новый способ лечения черепно-мозговых травм, а для того, чтобы оценить степень повреждения головы, медики начали использовать особый меняющий цвет полимер.

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