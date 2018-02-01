Тема:
Мозг человека и животных 31 минута назад
Травма головы может спровоцировать развитие деменции даже через 30 лет
Даже через 30 лет после получения травмы головы вероятность возникновения деменции остаётся повышенной на 25%.
Фото Global Look Press.
Даже небольшая травма головы увеличивает возможность возникновения деменции (приобретённого слабоумия), и этот риск сохраняется на протяжении десятков лет. К такому заключению пришли шведские исследователи Анна Нордстрём (Anna Nordström) и Петер Нордстрём (Peter Nordström) из Университета Умео.
Медикам известно, что черепно-мозговая травма (ЧМТ), полученная в результате аварии, во время занятий спортом или просто по неосторожности, повышает риск развития деменции. Однако новое исследование доказывает, что этот риск не снижается с течением времени и продолжает преследовать человека.
Логично также, что степень риска напрямую связана с тяжестью травмы, добавляет профессор Нордстрём. Так, после более тяжёлых и множественных повреждений возможность развития слабоумия сохраняется на протяжении 30 лет.
Ранее исследователи уже изучали (в основном на примере профессиональных спортсменов), как ЧМТ может повлиять на память и мышление. Они выяснили, что повреждения могут быть связаны не только с деменцией, но и, к примеру, с развитием хронической травматической энцефалопатии (chronic traumatic encephalopathy), а также дегенеративных болезней мозга.
В новой работе шведы изучили данные 3,3 миллиона человек в возрасте от 50 лет. Масштабная работа началась ещё в 2005 году.
Из этой группы специалисты выделили 164 тысячи человек, у которых были повреждения головного мозга – настолько серьёзные, что им пришлось обращаться за медицинской помощью. Травмы у участников случались в разное время – с 1964 по 2012 год, так что исследователи смогли изучить долгосрочные последствия.
Кроме того, команда проанализировала данные 163 тысяч людей, которым был поставлен диагноз деменция в течение периода исследования. Данные каждого из участников этих двух групп эксперты сопоставляли с информацией о пациентах из контрольной группы (последние были здоровы).
Была также и третья экспериментальная группа – в неё вошли 47 тысяч пар братьев и сестёр, из которых только у кого-то одного случилась травма головы (а второй или вторая нужны были для сравнения работы мозга).
Результаты показали, что в течение первого года после травмы риск развития деменции у пациентов был повышен примерно в четыре-шесть раз. Затем он снижался, однако к норме здорового человека так и не возвращался.
В целом, риск развития приобретённого слабоумия был увеличен примерно на 80% в течение среднего периода наблюдения – 15 лет. И даже через 30 лет после получения травмы головного мозга вероятность возникновения деменции была на 25% выше.
Авторы также отмечает, что риски были одинаково высоки как у мужчин, так и у женщин.
Эксперт по проблемам нарушения памяти невролог Дэниэл Кауфер (Daniel Kaufer) из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США), не принимавший участия в этом исследовании, заявляет, что медикам, да и самим людям нужно более серьёзно относиться к черепно-мозговым травмам и рискам, которые они несут.
По его мнению, эта работа наглядно демонстрирует, что травмы головы требуют большего внимания и изучения. Речь идёт не только о краткосрочных последствиях, вроде беспокойства о том, сможет ли спортсмен участвовать в ближайшем матче. Речь о долгосрочных рисках развития когнитивных нарушений, говорит Кауфер.
Так же, как врачи следят за повышенным кровяным давлением или высокими уровнями холестерина, они должны следить и за последствиями ЧМТ. Иными словами, изучение рисков и методов наблюдения за пациентами требуется систематизировать, считает невролог.
Исследователи напоминают о том, что людям следует по возможности избегать занятий, которые могут привести к травме головы, а также помнить о мерах предосторожности – например, надевать шлем при катании на мотоцикле. Кроме того, родителям рекомендуется уделять больше внимания безопасности детей.
Научная статья по итогам масштабной работы шведских учёных опубликована в издании PLoS Medicine.
Кстати, ранее исследователи выявили необычную связь между травмой головы и повреждением кишечника. Кроме того, российские биологи нашли новый способ лечения черепно-мозговых травм, а для того, чтобы оценить степень повреждения головы, медики начали использовать особый меняющий цвет полимер.
-
"Клетки тревожности" мышей помогут людям справиться с постоянным беспокойством3 часа назад
-
Великие умы мыслят одинаково: у близких друзей обнаружены сходства в активности мозга1 сутки назад
-
Медики: излишек сахара вреден для мозга4 суток назад
-
Кошки делятся на "правшей" и "левшей" по половому признаку7 суток назад
-
Любите углеводы? Вините в этом свой мозг9 суток назад
-
Учёные выяснили, как стиль музыки влияет на работу мозга пианиста15 суток назад
-
Богатые тоже бьются: редкий спорткар Toyota превратился в груду железа!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта суперкара Audi
- Половину деталей для проекта "Кортеж" будут поставлять российские компании
- Богатые тоже бьются: редкий спорткар от Toyota превратился в груду железа!
- Ford раскрыл обновленный Explorer для России
-
Жутковато, но красиво: в Сети делятся снимками кроваво-голубой Суперлуны
- Зимние узоры, высокие сугробы: Москву замело. Фото
- Сванидзе vs Шевченко: драка "мастодонтов" из-за Сталина
- В Казахстане показали книгу из человеческой кожи
- Лунатик чудом выжил, выпав с восьмого этажа
- Кенгуру в прыжке через дорогу сбил велосипедистку. Видео
-
Сбербанк признан самым дорогим российским брендом
- IKEA: 10 принципов, которые изменили мир шоппинга
- Мадуро оценил стоимость криптовалюты Венесуэлы
- Производственный PMI России на максимуме с июля
- США добывают уже 10 млн баррелей нефти. Что дальше?
-
Кремль: непредсказуемое поведение США заставляет Россию постоянно быть начеку
- Путин встретился с французскими бизнесменами и премьером Бельгии
- ЦИК считает кандидатов: кто останется на дистанции, а кто сошел
- Трампу собрали $22 млн на переизбрание
- Захарова прокомментировала скандал с "украинской птицей снегирем"
-
Софию замкнуло после вопроса об Украине
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
- Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
-
Поп-звезда 80-х отдала мужу-предателю дачу
- Застройщики рассказали, какое жилье пугает покупателей
- На всякий пожарный: как застраховать квартиру
- Квартиру рэпера Гнойного сдают на популярном ресурсе
- Как получить налоговый вычет при покупке квартиры
-
Обрушение лесов на людей: виноват начальник участка
- В "Геликон-опере" появилась комната Дмитрия Хворостовского
- Демонтаж вместо реставрации: что сносят в особняке на Гоголевском бульваре
- Водительские права теперь можно получить в любом МФЦ
- Автомобилисты винят салоны в кражах новеньких машин
- У Кремля покажут фотолетопись победы под Сталинградом
-
Страна поддержит
- Трампа обвиняют в подмене "Кремлевского списка"
- Подписные листы больше не принимаются
-
Неадекватный прохожий напал на женщину и откусил палец ее мужу
- Ученые назвали самые опасные продукты питания
- Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании 13-летней москвички
- Поклонники Ольги Бузовой попали в руки мошенников
- Контролерам запретят высаживать безбилетников на мороз
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Сопротивление бесполезно: игры уже стали сервисами
- Как убрать пустынную карту из PUBG
- Rainbow Six Осада не подорожает. Теперь всё справедливо?
- Один из рекордов в Книге Гиннесса оказался фальшивкой
- Новый патч от Microsoft «убивает» вредоносный патч Intel
-
У близких друзей обнаружены сходства в активности мозга
- Удары астероидов не превращали древнейшую Землю в ад
- Открыты гены, в которых хранится "мышечная память"
-
Известная актриса Риз Уизерспун признала, что у нее три ноги
- Лучшие комедии в истории
- Прогноз букмекеров: какой фильм выиграет главный "Оскар"
- Это видео с Брюсом Ли стало новым вирусом
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Почему слезы горькие
- Один из видов больших кошек признан вымершим
- На Урале нашли уникальный изумруд
- Подборка неожиданных гостей, увиденных в окно квартиры
- Зачем Чехов поехал на Сахалин
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
В Австрии произошел взрыв на складе боеприпасов
Генерал Младич может умереть в ближайшие дни
15 самых веселых и дружелюбных городов мира
Нужна помощь: Ильсура Гибадуллина спасет внутривенное питание
У компании Илона Маска закончились огнеметы
Вирусный ролик с моющейся крысой может быть фейком
Программа "60 минут по горячим следам"
Военная авиация будет базироваться на острове Итуруп
Путин поздравил Патриарха с 9-летием интронизации
СМИ: цену биткоина поддерживают искусственно
Гимн Канады изменили на "гендерно нейтральный"
"Селфи" уже в кино: первые отзывы
Никиту Белых признали взяточником
Девять дней жизни души Георгия Великанова
С Джима Керри сняли обвинения в убийстве любовницы
10 советов доктора Беленкова: первая помощь при инфаркте
Суперлуние шагает над планетой. Фотолента
Игры лучше жизни: почему EA стоит как Fiat Chrysler
Пять главных зимних выставок Подмосковья
Бросить пить не так легко, как кажется
Помогите спасти жизнь двухлетнего Мишутки!
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере