Проститутки прятались от оперативников в гардеробе "банного" борделя на северо-западе Москвы

Более 30 девушек легкого поведения и трех учредителей криминального бизнеса задержали полицейские в бане на Октябрьском поле, где ночные бабочки принимали разгоряченных клиентов, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Некоторых из "сотрудниц", как можно судить по сделанной записи, оперативникам пришлось хорошенько поискать, а достучаться до организаторов борделя и вовсе удалось только с помощью кувалды.

Притоны на Большом Волоколамском проспекте и на Вишневой улице, по данным стражей порядка, держали под контролем две мигрантки и москвичка. Судя по тому, что на рабочем месте задержали 31 девушку, от клиентов не было отбоя. Жили проститутки тут же — в подвале были оборудованы общая спальня с двухъярусными кроватями, санузел и гардероб. Там-то и попыталась найти укрытие одна из сотрудниц, спрятавшись между шуб. Когда приехавшую с Украины девушку обнаружили, она заявила, что обслуживает не мужчин, а самих девушек — делает им стрижки и укладки.

После профилактической беседы весь персонал отправили по домам, выписав штраф на 2 тысячи рублей с каждой. Двух учредительниц отпустили под подписку о невыезде, а их столичную напарницу взяли под стражу, но прежде бойцам Росгвардии пришлось взломать металлическую дверь, за который укрывались женщины.