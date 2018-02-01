Два нокдауна: водители устроили кулачный поединок на севере Москвы

Дорожный конфликт, произошедший утром в четверг, 1 февраля, на пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда, попал в объектив автомобильного регистратора.

В тот момент, когда автомобиль, из которого велась съемка, приблизился к месту событий, участники противостояния уже перешли от слов к делу и попытались решить накопившиеся противоречия в формате кулачного поединка.

Какое-то время борьба шла примерно на равных, однако один из дерущихся оказался техничнее своего оппонента и дважды отправил его в нокдаун.

Исчерпав пыл, спорщики вернулись к своим транспортным средствам, оставленным посреди перекрестка.

Автор ролика рассказал "Вестям", что драка была спровоцирована тем, что один из ее участников выехал на запрещающий сигнал светофора и перекрыл проезд автомобилистам, совершавшим левый поворот.

После этого у водителя, ехавшего налево, сдали нервы, и он решил разъяснить другому участнику дорожного движения всю глубину его неправоты.