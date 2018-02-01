В Австрии произошел взрыв на складе боеприпасов

На складе боеприпасов при частном стрельбище в Верхней Австрии произошел взрыв, передает "Интерфакс". Не менее двух человек получили тяжелые ранения.

На месте происшествия работают медицинские службы, задействовано два вертолета. Причины взрыва пока не установлены.