Новейший АК-12 пошел в серию

Серийное производство новых автоматов для российской армии АК-12 начинается. Первая партия должна попасть в войска уже в конце 2018 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

О решении Министерства обороны России ставить на вооружение именно АК-12 стало известно 29 января. Эти автоматы получат сухопутные войска, ВДВ и морская пехота, заявили в пресс-службе военного ведомства. Кроме того, Калашников будет в двух модификациях. АК-12 калибром 5,45 миллиметра и АК-15 под патрон 7,62 миллиметра.

Как именно будет выглядеть новый автомат, пока сказать сложно. Так как за время разработки, то есть примерно с 2012 года, АК-12 значительно изменился. Однако на международном форуме "Армия-2017" была показана версия, которую презентовали в 2016 году.

От нынешнего АК-74М она отличается по целому ряду параметров. Например, новый режим стрельбы. К автоматическому и одиночному огню добавилась еще и отсечка по два патрона. Прицел теперь стоит закрытый, или апертурный. Его принято ставить на штурмовые винтовки иностранного производства, а на российских и советских автоматах обычно ставят открытые прицельные приспособления.

Кроме того, новый Калашников стал удобнее. Приклад можно регулировать по длине. На крышку ствольной коробки и цевье конструкторы добавили планки Пикатинни. Это универсальные крепления для разных прицелов, фонаря, подствольного гранатомета или дополнительной рукоятки.

Изменился магазин автомата. Теперь у него есть прозрачные "окошки". Через них видно количество патронов. Также появился датчик, который показывает, что "рожок" полностью заряжен.