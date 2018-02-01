У людей с мигренью возрастает риск развития болезней сердца

Люди, часто испытывающие мигрень, могут быть более подвержены развитию и сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили учёные из больницы Орхусского университета (Дания). Оказалось, что такие головные боли связаны с повышенным риском возникновения сердечного приступа, инсульта, фибрилляции предсердий (тип нерегулярного сердечного ритма) и тромбов, которые образуются в венах человека.

Главным образом мигренью считают ужасную головную боль, симптомы которой включают интенсивную пульсирующую боль, тошноту и чувствительность к свету и звукам.

И ранее учёные уже предполагали, что такой недуг и проблемы с сердцем (в частности, риск инсульта и сердечного приступа) имеют некоторую связь. Теперь же исследователи смогли подтвердить свои догадки, а также выяснить, что мигрень связана с повышенным риском и других сердечных проблем, таких как образование тромбов и фибрилляция предсердий.

В новой работе учёные изучили данные о практически 51 тысяче людей, проживающих в Дании (у всех испытуемых была мигрень), а также о почти 51 тысяче людей без этого недуга. Средний возраст людей первой группы, когда им впервые был поставлен диагноз мигрень, – 35 лет, и большая часть участников из этой группы были женщинами (71 процент).

После 19-летнего наблюдения учёные выяснили, что люди с мигренями имеют в полтора раза более высокий риск развития сердечного приступа и в два раза более высокий риск возникновения инсульта по сравнению с людьми без головных болей, говорит ведущий автор исследования доктор Каспер Адельборг (Kasper Adelborg), кардиолог из больницы Орхусского университета.

Исследование также показало, что у пациентов с мигренями есть риск образования тромбов (в 1,6 раз выше, чем у людей без головных болей) и риск фибрилляции предсердий (в 1,3 раза выше).

Кроме того, учёные обнаружили, что связь между мигренью и сердечно-сосудистыми заболеваниями сильнее у женщин, чем у мужчин. Такая связь была также сильнее у людей, у которых была мигрень с аурой. Для такого состояния характерен комплекс симптомов, возникающих незадолго до приступа головной боли. Иными словами, люди могут благодаря таким признакам заранее понять, что скоро у них начнутся боли.

Есть несколько причин, почему мигрень может быть связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, считают учёные. Один возможный механизм может включать внезапное сужение кровеносных сосудов в головном мозге, что, как полагают медики, приводит к мигреням. И это же состояние также может сделать человека более уязвимым для инсульта, говорит Адельборг. (Когда кровеносные сосуды внезапно сжимаются, крови становится труднее течь по ним, что затрудняет приток крови к отдельным частям мозга.)

Другое возможное объяснение может быть в том, что люди с мигренями менее активны и нуждаются в отдыхе во время приступов, и это может увеличивать риск образования тромбов, рассуждает автор работы.

Несмотря на то, что точные механизмы остаются до конца неизвестными, всё больше работ находят доказательства существования самой взаимосвязи. И, по мнению Адельборга, мигрень можно рассматривать в качестве фактора риска для сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования представлены в научном издании The BMJ.

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