В Индии найдены орудия, изготовленные людьми неустановленного биологического вида

В Индии найдены каменные орудия, изготовителей которых не удалось установить. Насколько известно науке, в эту эпоху и в этих краях не было ни неандертальцев, ни Homo sapiens. Видимо, артефакты принадлежат местным человеческим видам, о которых известно очень мало. Об открытии сообщает научная статья, которую опубликовала в журнале Nature группа исследователей во главе с Ашоком Сингви (Ashok K. Singhvi) из Лаборатории физических исследований, Индия.

Находка была сделана вблизи селения Аттирампаккам. По технологии изготовления орудия относятся к среднему палеолиту. Об этом говорят сложные техники расщепления камня, аналогичные леваллуазской технологии, постепенный отказ от рубил-бифасов, преобладание мелких орудий, инструменты с "лезвиями" и другие технические детали.

В Европе возникновение этой индустрии совпало с появлением неандертальцев, а в Африке – с зарождением Homo sapiens. Напомним, что эти два человеческих вида возникли независимо и являются потомками "гейдельбергского человека в широком смысле". Об эволюционной истории человечества "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) в общих чертах уже рассказывали.

Однако возраст самого древнего из найденных орудий составляет около 385 тысяч лет, а самого молодого – около 170 тысяч, причём они показывают постепенное развитие технологии. Между тем древнейшие общепризнанные останки H. sapiens за пределами Африки имеют возраст около 120 тысяч лет, хотя недавняя находка сдвигает дату его появления в Евразии как минимум на 50 тысяч лет.

Приписать авторство неандертальцам – тоже очень смелая гипотеза. Насколько известно современной науке, этот вид проник в Азию не раньше, чем 125 тысячелетий назад, да и вообще самая восточная точка, где найдены останки неандертальца, расположена в Узбекистане.

Открытие того факта, что один из этих видов присутствовал в Индии уже 385 тысяч лет назад, стало бы переворотом в антропологии. Но подтверждений столь смелым предположениям нет. Дело осложняется тем, что вместе с орудиями не найдено никаких человеческих останков.

Так кто же изготовил загадочные предметы? Скорее всего, это были местные человеческие виды, о которых наука знает мало. Ведь человек не единожды покидал просторы Чёрного континента. Как минимум 1,5–2 миллиона лет назад на крайний юго-восток Евразии проникли "эректусы в широком смысле". Этот термин объединяет представителей вида H. erectus с анатомически и культурно похожими на него "кузенами".

Достоверно известно, что генетическая линия северокитайской популяции (синантропов) не прерывалась ещё много тысячелетий. Найдены черепа, принадлежащие их потомкам, возрастом всего 150–200 тысяч лет. Да и сегодня у части населения восточной Азии сохраняется характерная для синантропов форма резцов. Подробнее об этом можно узнать в замечательной научно-популярной книге антрополога Александра Зубова "Колумбы каменного века. Как заселялась наша планета".

Возможно, подобная популяция сохранилась и на территории Индии. Но об этом трудно судить. Как уточняет ресурс Phys.org, в стране крайне мало археологических памятников каменного века.

Опираясь на косвенные признаки, большинство археологов считало, что переход к среднему палеолиту в Южной Азии произошёл гораздо позже, чем в Европе и Африке. Новая находка показывает, что эти технологические открытия случились практически одновременно. Если они и в самом деле не были связаны между собой, это ставит интересные вопросы о законах культурного развития человечества, по которым даже в каменном веке в очень далёких друг от друга уголках земного шара одновременно возникают похожие технологии.

К слову, "Вести.Наука" ранее писали о том, что наш вид старше, чем казался, причём это подтвердили как археологи, так и генетики. Рассказывали мы также об обратной миграции "сапиенсов" в Африку и о неизвестном науке человеческом виде, следы которого были обнаружены в слюне.