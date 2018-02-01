Отец и тренер Дукурса: МОК очень плохо выглядит

Латвийский тренер по скелетону Дайнис Дукурс высказался по поводу решения Спортивного арбитражного суда, оправдавшего 28 российских спортсменов. Его сын Мартинс, которого он тренирует, останется теперь с серебряной медалью Игр в Сочи, поскольку победа Александра Третьякова добыта честным путем.

"Произошедшее – уже история, и нет смысла к ней возвращаться. Некоторые думают, что это мы стоим за этой ситуацией. Но нам некогда, и наша сила не столь велика, чтобы чем-то подобным заниматься. Это задача WADA и Олимпийского комитета", — цитирует тренера Чемпионат.Com.

Также он заявил, что его сын никогда не говорил о недоверии к российским спортсменам. Тем более Мартинс не считал золотую медаль Третьякова своей. "Хотя есть повод не доверять: никто из пальца текущую ситуацию не высосал. Что-то плохое там было, если есть неоправданные спортсмены. Просто так МОК бы не принял своего решения", — добавил Дукурс-старший.

Он считает, что решение Спортивного арбитражного суда – еще не конец истории. "Потому что Олимпийский комитет в данном случае очень плохо выглядит со своими пожизненными дисквалификациями и тому подобным. Ну, если вы не уверены, так не трогайте спортсмена. Теперь же получается, что надо судить Дениса Освальда", — заявил латвийский тренер.

Ранее сообщалось, что в документальном фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта Мартинс Дукурс заявил, что российские спортсмены разрушили олимпийский дух, употребляя допинг.