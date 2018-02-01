Оглашение приговора Белых прерывается из-за его самочувствия

В Пресненском суде Москве идет оглашение обвинительного приговора экс-губернатору Кировской области Никите Белых. Частые перерывы вызваны с плохим самочувствием подсудимого. Последнему необходимо принимать лекарства каждые два часа.

С начала заседания Никита Белых пытался слушать приговор стоя, сообщает ТАСС. Но после одного из перерывов судья Татьяна Васюченко разрешила ему присесть. Сейчас Белых слушает приговор, облокотившись на спинку скамьи, отметил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Медпомощь Никите Белых оказывают присутствующие на судебном заседании сотрудники медчасти СИЗО №1.

Гособвинение считает, что вина Белых полностью доказана, но сам он вину не признал. Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении взятки. Лично и через посредников Белых, якобы, получил от экс-владельца и нынешнего владельца лесопромышленных предприятий Альберта Ларицкого и Юрия Судгаймера 600 тысяч евро за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестиционных проектов.

Губернатору Кировской области было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России ("Получение взятки в особо крупном размере").

28 июля 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Никиты Белых от должности губернатора в связи с утратой доверия.