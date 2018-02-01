Массовое ДТП с участием пяти машин в Петербурге попало на видео

Утром в четверг, 1 февраля, на КАД в Санкт-Петербурге произошла авария, в которой приняло участие пять "разнокалиберных" транспортных средств.

На записи, сделанной регистратором, видно, что водитель Лады не справился с управлением и его машину занесло.

Через несколько секунд "Приора" протаранила "Газель" и грузовик, ехавшие правее. Также, по словам очевидцев, небольшие повреждения получили две легковушки.

По предварительной информации, в результате ДТП никто из его участников серьезно не пострадал.