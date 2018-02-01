Минфин США: закон требовал представить "кремлевский список", а не вводить санкции по нему

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) не предусматривает обязательного введения рестрикций в отношении лиц, включенных в "кремлевский список", хотя он и будет использован при принятии решений о новых антироссийских мерах. Об этом говорится в заявлении главы отдела по связям с общественностью Минфина США Тони Сайега.

Сам министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в сенатском банковском комитете отметил, что Вашингтон намерен после публикации "кремлевского списка" ввести новые санкции в отношении России, они должны "последовать из" этого документа. "Как обозначил министр в своем выступлении, Минфин использует эту информацию для принятия решений о будущих адресных санкциях", — пояснил в свою очередь Сайег.

"Минфин дополнил доклад секретным приложением для того, чтобы исключить вывод активов упомянутых там лиц и организаций, а также не допустить раскрытия секретной информации", — цитирует Тони Сайега ТАСС.

Министерство финансов США 29 января опубликовало открытую версию списка, в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда государственных корпораций и банков, а также бизнесмены с состоянием, по данным американских источников, 1 миллиард долларов и более. Обнародование этого документа стало частью процесса исполнения закона о санкциях.

"Кремлевский список" — перечень из 210 лиц, членов политического руководства России, глав госкорпораций и крупных предпринимателей. В настоящее время санкции в связи с ситуацией на Украине введены против 100 лиц. Еще девять россиян были включены в черные списки из-за сотрудничества с КНДР, семеро — по "закону Магнитского".