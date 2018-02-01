Все в семью: итальянец женился на медсестре, отдавшей ему почку

В Италии пациент одной из больниц женился на медсестре, которая пожертвовала ему свою почку. Мужчина был госпитализирован с подозрением на серьезную почечную недостаточность, а девушка состояла в команде медиков, занимавшихся его здоровьем. В итоге вынужденные встречи переросли в настоящий роман, сообщает ТАСС.

Когда выяснилось, что пациенту требуется пересадка почки, медсестра прошла обследование на совместимость. Его результаты подтвердили, что органы приживутся с вероятностью 99 процентов. После этого девушка уже не раздумывала, ложиться ли ей на операционный стол.

Однако операция, проведенная в 2014 году, оказалась не совсем успешной – через год выяснилось, что организм мужчины почку отторгает. Но, несмотря на все неприятности, в минувшее воскресенье пара обвенчалась.