Все в семью: итальянец женился на медсестре, отдавшей ему почку

Все в семью: итальянец женился на медсестре, отдавшей ему почкуЧитайте нас в Telegram
В Италии пациент одной из больниц женился на медсестре, которая пожертвовала ему свою почку. Мужчина был госпитализирован с подозрением на серьезную почечную недостаточность, а девушка состояла в команде медиков, занимавшихся его здоровьем. В итоге вынужденные встречи переросли в настоящий роман, сообщает ТАСС.
Когда выяснилось, что пациенту требуется пересадка почки, медсестра прошла обследование на совместимость. Его результаты подтвердили, что органы приживутся с вероятностью 99 процентов. После этого девушка уже не раздумывала, ложиться ли ей на операционный стол.
Однако операция, проведенная в 2014 году, оказалась не совсем успешной – через год выяснилось, что организм мужчины почку отторгает. Но, несмотря на все неприятности, в минувшее воскресенье пара обвенчалась.
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